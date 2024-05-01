Бителло: «Считаю, что неплохо вписался в игру «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло поделился комментарием о своей игре в стане «бело-голубых».
Бразильский хавбек пополнил состав столичного клуба в сентябре 2023 года.
«Считаю, что неплохо вписался в игру по ходу сезона, я уже забиваю голы, ассистирую партнерам по команде», — сказал Бителло в эфире программы «Футбол России».
Игрок добавил, что в новом сезоне постарается проявить себя еще лучше, чтобы продолжить приносить пользу команде.
В текущей кампании Бителло провел 25 матчей с учетом всех турниров, восемь раз поразил ворота соперников и записал на свой счет два голевых паса.
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