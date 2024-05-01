Бителло: «Моя цель заключается в том, чтобы выигрывать трофеи»

Полузащитник «Динамо» Бителло ответил на вопрос, в чём заключается его мотивация в клубе.

— Как и для каждого, моя цель заключается в том, чтобы выигрывать трофеи. Это касается и чемпионата страны, и Кубка, — сказал Бителло в эфире программы «Футбол России».

Напомним, 24-летний хавбек присоединился к «Динамо» в сентябре прошлого года. В составе «бело-голубых» Бителло принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором двух результативных передач.

На данный момент «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать в 26 матчах 47 зачетных баллов.