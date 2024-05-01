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Орлов: «Динамо» — скрытый фаворит РПЛ»

01 Мая 2024 • 13:14 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 4 ч. 5 мин.

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах «Динамо» в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, сейчас «бело-голубые», набравшие 47 очков в 26 турах, занимают третье место в турнирной таблице. От лидирующих «Зенита» и «Краснодара» «Динамо» отстаёт на три очка.

«Я думаю, что Личка сейчас — это скрытый фаворит. Понимаете, как в гонках две лошади ноздря в ноздрю идут к финишу, а сзади подкрался третий номер. Третий номер — это «Динамо», и из-за спины он может выскочить», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Также журналист отметил игру нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина, назвав 21-летнего россиянина уникальным футболистом.

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт сегодня, 1 мая, против «Спартака» в рамках 1/2 финала Кубка России (Пути регионов). Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Геннадий Орлов

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