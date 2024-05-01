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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бонгонда ответил, может ли «Спартак» стать чемпионом в этом сезоне

01 Мая 2024 • 13:05 Комментировать

Хавбек столичного «Спартака» Тео Бонгонда высказался о целях «красно-белых» на остаток нынешнего сезона.

«Мы попытаемся завершить чемпионат в таком же ключе, как делаем это в последних матчах, и постараемся выиграть. Стать чемпионами ещё реально? Не знаю, посмотрим», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 42 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на восемь очков. В следующем поединке чемпионата страны «красно-белые» сыграют с «Пари НН» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда
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