Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Поражение «Зенита» от «Динамо» было ожидаемо» — Орлов

01 Мая 2024 • 12:59 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:0
Зенит

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о поражении «Зенита» в минувшем поединке с «Динамо».

Напомним, встреча 26-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

«Поражение «Зенита» от «Динамо» было ожидаемо. Потому что в последних трех матчах «Зенит» забил только один мяч. И мало создается голевых моментов», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у сейчас «сине-бело-голубых» отсутствует связь между полузащитой и атакой.

После 26 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В копилке команды 50 набранных очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Геннадий Орлов ещё теги

Новости по матчу

30 Апреля
21:28
Бывший президент «Локомотива»: «Зенит» станет чемпионом в нынешнем сезоне»
20:54
Александр Медведев объяснил срок нового контракта Семака
20:47
Радимов — о победе «Динамо» над «Зенитом»: «Личка всех обманул»
20:36
Радимов объяснил разницу между Чаловым и Тюкавиным
17:47
Стипиди: «Мостовому с бразильцами «Зенита» играть невозможно»
29 Апреля
20:53
Орлов: «По игре никто в РПЛ сейчас не показывает чемпионского футбола»
20:48
Орлов: «Андрей Мостовой остановился в развитии»
19:02
Радченко: «Динамо» хоть и выиграло, но «Зенит» был получше»
17:15
«Не было искры»: Колосков оценил победу «Динамо» над «Зенитом»
16:52
Непомнящий объяснил, в чём проблемы «Зенита»
15:01
Балахнин: Видны тенденции к спаду в игре «Зенита»
13:43
Личка ответил, на сколько процентов выросли шансы «Динамо» на чемпионство
13:27
Гранат объяснил, почему не удивился второй победе подряд «Динамо» над «Зенитом» в РПЛ
13:21
Личка: «Лучше бы я два раза проиграл «Зениту», но выиграл чемпионат»
11:13
Роберто Фернандес объяснил, почему «Динамо» удачно играет с «Зенитом»
10:42
Ковальчук рассказал, почему решил посетить матч «Динамо» и «Зенита»
10:14
Силкин ответил на вопрос, уйдёт ли Тюкавин в «Зенит»
28 Апреля
23:47
Тарханов: «Динамо» снова включилось в борьбу за чемпионство»
23:11
Тюкавин не стал отвечать на вопрос о переходе в европейский клуб
22:31
Аршавин: «Шансы «Краснодара» на чемпионство сильно повысятся в случае победы над «Крыльями Советов»
22:28
Нино: «Зенит» провёл достойный матч»
22:26
Тюкавин: «У «Динамо» большие шансы на чемпионство»
22:25
Личка: «Я больше сегодня и сейчас думаю о «Спартаке» и Кубке»
22:17
Личка: «Один победный гол даёт нам маленький шанс вмешаться в борьбу за чемпионство»
22:15
Александр Мостовой: «Посмотрим, готов ли «Краснодар» стать чемпионом»
22:13
Скопинцев ответил, рад ли он, что зимой не перешёл в «Зенит»
22:12
Щербаченко: «В «Зените» слишком доверились бразильцам»
22:07
Сёмин: «Команды стали играть на пределе своих возможностей и отбирать очки у «Зенита»
22:04
В «Динамо» прокомментировали возможное продление контракта с Шуниным
21:59
Семак: «Вышедшие игроки не усилили атакующий потенциал нашей команды»
21:56
Медведев ответил, уходит ли чемпионство от «Зенита»
21:55
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» на титул РПЛ
21:50
Гафин: «Место Лички в «Динамо» никогда не шаталось»
21:48
Гафин: «Команда - молодцы! Собрались после того, как многие нас похоронили»
21:47
Тюкавин: «Мяч приклеился, наверное, вчера много сырников съел с вареньем»
21:43
​«Динамо» забивает уже 14 матчей кряду - до клубного рекорда осталось совсем немного
21:39
Тюкавин стал третьим игроком в XXI веке, забившим «Зениту» три гола за сезон в РПЛ 1
21:36
Александр Медведев - о ситуации в «Зените»: «Сейчас поговорим» 1
21:33
Тюкавин обратился к болельщикам «Динамо» после победы над «Зенитом»
21:26
«Динамо» впервые в истории оба раза обыграло «Зенит» в рамках одного сезона РПЛ 1
21:18
«Зенит» впервые за пять лет не забил в двух матчах подряд 4
21:18
«Краснодар» в понедельник станет лидером РПЛ при одном условии
21:10
«Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место 12
21:04
Тюкавин забил в пятом матче подряд
20:56
Тюкавин открыл счёт в матче «Динамо» - «Зенит» 1
20:54
«Зенит» потерял Караваева в матче с «Динамо»
19:01
Аршавин: «Чемпионская гонка никуда не делась»
18:45
«Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 6
18:40
Семак исключил недонастрой в матче с «Рубином» 2
18:28
Личка объяснил отсутствие в составе Бителло
18:03
«Динамо» и «Зенит» объявили составы на очный матч РПЛ 1
16:21
Губерниев: «Зенит» остаётся главным претендентом на золото»
15:05
Новиков: «Если «Динамо» победит «Зенит», то мы увидим захватывающую борьбу за титул»
14:52
Варфоломеев: «Поражение от «Рубина» должно разозлить «Зенит»
14:39
Пименов: «Матч с «Динамо» определяющий для «Зенита»
14:32
Дьяков — о матче «Динамо» - «Зенит»: «Шансы на победу равны»
14:05
Габулов: «Динамо» всё ещё в чемпионской гонке»
13:50
Радченко: «В матче «Динамо» — «Зенит» ничья не устроит ни одну из команд»
13:12
Ташуев: «Шансы «Зенита» на чемпионство — 51 на 49»
12:00
Бразильцы стали проблемой для «Зенита»: контролирует ли ситуацию Семак 4
11:30
Колосков назвал сильную и слабую сторону «Динамо»
11:01
Кобелев: «Зенит» вышел на матч с «Рубином» не мобилизованным»
10:30
«Динамо» против «Зенита»: Кого Личка и Семак отрядят в старт на матч 26-го тура РПЛ
10:15
Кобелев: «Футболисты за такие деньги сами должны настраиваться, может, в туалет ещё отвести?»
02:11
Динамо - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Апреля
23:23
Сёмин ответил, готов ли Тюкавин к Европе
23:15
Сёмин назвал сильнейшего российского игрока РПЛ
23:06
Мостовой: «Я говорил, что интрига в РПЛ будет до конца сезона»
22:27
Адамов — о будущем: Вернусь в «Зенит», а дальше «Манчестер Юнайтед» или «Наполи»
21:53
Личка: «Если по Тюкавину будет хорошее предложение, нужно пойти навстречу»
20:20
Лепёхин ответил, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ
19:16
Ставка и прогноз на матч Динамо — Зенит РПЛ — 28 апреля 2024
19:12
Тарханов высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Зенитом»
17:33
Личка: «Если хотим участвовать в гонке за чемпионство, должны побеждать «Зенит»
15:41
Степашин оценил Тюкавина
14:54
Петрушин: «По уровню мастерства «Динамо» и «Зенит» примерно равны»
14:09
Скопинцев: «Ситуация в «Динамо» улучшилась и мы снова стали побеждать»
13:59
Назначен судья на матч «Динамо» - «Зенит»
01:16
Интересная ставка и прогноз на матч Динамо — Зенит чемпионата России — 28 апреля 2024
26 Апреля
19:14
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Зенит РПЛ — 28 апреля
15:45
Семак высказался о кадровой ситуации перед игрой с «Динамо»
15:26
Терёхин: «Если «Динамо» выигрывает у «Зенита», то команда в чемпионской гонке»
13:28
Семак: «Динамо» было и остаётся одним из претендентов на первое место
00:21
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо – Зенит чемпионата России – 28 апреля 2024
25 Апреля
21:46
Деменко считает, что у «Зенита» могут начаться проблемы: «Семак это чувствует»
16:53
Личка: «Думаю, что Смолову больше нравится играть нападающего»
13:49
Орещук: «Если «Зенит» потеряет золото, это будет сенсацией»
12:40
Игнатьев прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом»
10:00
Мор назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ
09:47
Кобелев: «Здорово, что в чемпионате России сохраняется интрига»
09:17
Стрепетов: «К поражению «Зенита» всё шло»
24 Апреля
18:34
Силкин рассказал, при каком условии «Динамо» может бороться за медали в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Cruyff
01 Мая 2024 в 13:02
Зениту поможет только отставка тренера
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Бернарду Силва высказался о «Реале» «Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Левандовски выбрал клуб на следующий сезон Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Холанн лишь седьмой, а Роналду выпал из топ-20: Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Мая
13:05 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда ответил, может ли «Спартак» стать чемпионом в этом сезоне
12:59 · Россия. Премьер-лига
«Поражение «Зенита» от «Динамо» было ожидаемо» — Орлов 1
12:48 · Кубок России
Файзуллаев сможет сыграть с «Зенитом»
12:39 · Россия. Премьер-лига
Аленичев ответил, потянет ли Глушенков уровень «Барселоны»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов назвал два клуба, которые могут свергнуть «Зенит»
12:32 · Кубок России
Аленичев признался, что хотел бы увидеть «Спартак» в суперфинале Кубка России
12:27 · Россия. Премьер-лига
Черчесов отреагировал на решение «Зенита» продлить Семака
12:21 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Есть ощущение, что «Зенит» может упустить чемпионство»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «В игре ЦСКА присутствует безнадёга»
12:02 · Кубок России
Кечинов ответил, станет ли отсутствие Угальде в дерби с «Динамо» потерей для «Спартака»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Семак может превратиться в петербургского Венгера или Фергюсона» 1
11:46 · Россия. Премьер-лига
Игнатов рассказал, почему стоит болеть за «Спартак»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Летом «Спартаку» нужно будет поменять 6-7 игроков»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Шалимов оценил игру Вендела и Клаудиньо
11:18 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Кассьерра весной выглядит плохо»
Все новости
Рекомендуем