«Поражение «Зенита» от «Динамо» было ожидаемо» — Орлов

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о поражении «Зенита» в минувшем поединке с «Динамо».

Напомним, встреча 26-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

«Поражение «Зенита» от «Динамо» было ожидаемо. Потому что в последних трех матчах «Зенит» забил только один мяч. И мало создается голевых моментов», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у сейчас «сине-бело-голубых» отсутствует связь между полузащитой и атакой.

После 26 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В копилке команды 50 набранных очков.