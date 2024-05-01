Аленичев ответил, потянет ли Глушенков уровень «Барселоны»

Экс-игрок и наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о перспективах полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова проявить себя в Европе. Ранее руководитель академии «Чертаново» Николай Ларин заявил, что хавбек потянул бы уровень «Барселоны».

«Глушенков - игрок уровня «Барселоны»? Это большое преувеличение. Наверное, это было сказано больше на эмоциях. Все-таки они работали вместе», - передает слова Аленичева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел 25 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.