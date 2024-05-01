Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что форвард «красно-белых» Манфред Угальде не показывает тот футбол, который от него ожидали.

«Пока не видно от него той игры, которую ждали. Но это уже у руководителей «Спартака» нужно спрашивать, почему его купили за такую сумму.

Кому-то адаптироваться не надо, а кому-то нужна адаптация к российскому футболу. Сложно рассуждать на эту тему, так как много факторов существует. Но он не проявляет себя так, как должен», — сказал Тарханов.

21-летний Угальде перешёл в «Спартак» из нидерландского клуба «Твенте» в зимнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Сейчас по оценке Transfermarkt его стоимость на трансферном рынке оценивается в 8 миллионов евро.