Агент Сафонов назвал два клуба, которые могут свергнуть «Зенит»

«Интрига в РПЛ будет до самого конца, сейчас не понятно, кто станет чемпионом. И «Динамо», и «Краснодар» имеют шансы на первое место. «Зенит» уже не тот. Все будут бороться до самого конца», - передает слова Алексея «РБ Спорт».