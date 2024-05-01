Агент Сафонов назвал два клуба, которые могут свергнуть «Зенит»

Агент Алексей Сафонов поделился мыслями о титульной гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Интрига в РПЛ будет до самого конца, сейчас не понятно, кто станет чемпионом. И «Динамо», и «Краснодар» имеют шансы на первое место. «Зенит» уже не тот. Все будут бороться до самого конца», - передает слова Алексея «РБ Спорт».
Напомним, что после 26 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 50 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке с аналогичным количеством очков находится «Краснодар». Третьим идет московское «Динамо», в активе «бело-голубых» 47 баллов.
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