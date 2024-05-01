Черчесов отреагировал на решение «Зенита» продлить Семака

Экс-рулевой национальной сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о решении руководства петербургского «Зенита» продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
«Решения, принимаемые руководством «Зенита», продуманные, там планы верстают заранее на несколько лет. Следовательно, и по Семаку решение не спонтанное и принято не просто так», - передает слова Черчесова «Спорт день за днём».
Семак занимает пост главного тренера петербургского коллектива с 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025-го. Под его руководством «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом РПЛ.
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