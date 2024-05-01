Шалимов: «Есть ощущение, что «Зенит» может упустить чемпионство»

Бывший наставник «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о перспективах «Зенита» в борьбе за чемпионство РПЛ.

По мнению эксперта, «Зенит» неслучайно проиграл два матча подряд, ведь в этих встречах у команды Семака не работали отлаженные элементы игры.

«Уже есть ощущение, что «Зенит» может упустить титул», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

По итогам 26 сыгранных туров «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды Семака 50 очков. Отметим, что у идущего на втором месте «Краснодара» столько же баллов.

В следующем туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с воронежским «Факелом» (6 мая).