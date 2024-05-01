Шалимов: «В игре ЦСКА присутствует безнадёга»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне.

Напомним, в матче 26-го тура РПЛ «армейцы» уступили «Балтике» со счётом 1:3 и опустились на восьмое место в турнирной таблице.

По мнению Шалимова, в игре ЦСКА наблюдается безнадёга, так как тяжёлая работа не приносит команде результат.

«Присутствует некая безнадёга. Я вижу жёсткий недокомплект игроков, и тренер это чувствует. Команда выполняет очень тяжёлую работу, которая не приносит удовлетворение в виде того результата, который все ждут», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт завтра, 2 мая, когда встретится с «Зенитом» в рамках финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало — в 19:15 по московскому времени.