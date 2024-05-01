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Орлов: «Семак может превратиться в петербургского Венгера или Фергюсона»

01 Мая 2024 • 11:54 Комментировать (1)

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном продлении сотрудничества между петербургским «Зенитом» и главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Семак может превратиться в такого петербургского Арсена Венгера или сэра Алекса Фергюсона. Почему нет? Он завоевал авторитет, растет как тренер. И сейчас статистика у него великолепная», - передает слова Геннадия «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что стороны могут пролонгировать сотрудничество до 2030 года.

Под руководством Семака «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. В нынешнем сезоне чемпионата страны «сине-бело-голубые» лидируют, набрав 50 баллов после 26 туров.

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
01 Мая 2024 в 12:05
ай плиточнег степаныч никада не станец карлой иванычем.. кхе-кхе.. )))
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