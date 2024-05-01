Орлов: «Семак может превратиться в петербургского Венгера или Фергюсона»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном продлении сотрудничества между петербургским «Зенитом» и главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Семак может превратиться в такого петербургского Арсена Венгера или сэра Алекса Фергюсона. Почему нет? Он завоевал авторитет, растет как тренер. И сейчас статистика у него великолепная», - передает слова Геннадия «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что стороны могут пролонгировать сотрудничество до 2030 года.

Под руководством Семака «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. В нынешнем сезоне чемпионата страны «сине-бело-голубые» лидируют, набрав 50 баллов после 26 туров.