Игнатов рассказал, почему стоит болеть за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, почему футбольные болельщики должны поддерживать «красно-белых».

Игнатов отметил, что московский клуб обладает большой историей, руку к которой приложили великие футбольные люди.

«За «Спартак стоит болеть, потому что это всегда интересно. У нас очень большая история, которая писалась великими людьми. Для нас честь находиться в «Спартаке», и мы тоже стараемся писать историю», — цитирует Игнатова Sport24.

Напомним, свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 1 мая, против «Динамо» в рамках 1/2 финала Кубка России (Пути регионов). Начало этой игры запланировано на 18:00 по московскому времени.