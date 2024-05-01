Аленичев: «Летом «Спартаку» нужно будет поменять 6-7 игроков»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о том, каких игроков необходимо подписать московскому клубу в летнее трансферное окно.

По мнению Аленичева, «Спартаку» необходимо произвести серьёзные изменения в составе, избавившись от целого ряда игроков.

«Уважаю всех футболистов «Спартака», но 6-7 игроков летом нужно будет поменять. Команде нужен креативный полузащитник, какими были Титов и Алекс. И чтобы клуб претендовал на чемпионство, атаку тоже нужно усилить», — приводит слова Аленичева Sport24.

После 26 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 42 набранных очка. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» сейчас отстают на восемь баллов.