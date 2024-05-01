Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил игру форварда «красно-белых» Манфреда Угальде.

«Я изначально говорил, что тут вопрос цены. Всё-таки цена за трансфер очень высокая. Игрок неплохой, он быстрый, быстро обращается с мячом и технически оснащён. Но всё-таки цена давит на него психологически, и для клуба, который продал, это выгодная сделка. С другой стороны, Угальде не подвержен травмам и на него интересно смотреть. Вопрос упирается в цену, если бы она была занижена, то это было бы хорошим приобретением. На сегодняшний день эти 13 миллионов евро не соответствуют этому игроку.

Я считаю, что по той игре, которую он показывает, максимальная его цена - это пять миллионов евро», — сказал Деменко.

21-летний Угальде перешёл в «Спартак» из нидерландского клуба «Твенте» в зимнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Сейчас по оценке Transfermarkt его стоимость на трансферном рынке оценивается в 8 миллионов евро.