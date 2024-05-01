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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов оценил игру Вендела и Клаудиньо

01 Мая 2024 • 11:24 Комментировать
Факел
...
Зенит
06.05 18:00

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре полузащитников «Зенита» Маркуса Вендела и Клаудиньо.

«Не так ярко, как в прошлом году, выглядят Вендел и Клаудиньо, играют низко, а фланги включаются редко», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что главная проблема «Зенита» не в том, что команда не забивает, а в том, что она перестала создавать голевые моменты.

Напомним, в минувшем туре Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака проиграли на выезде «Динамо» (0:1), но сохранили лидерство в турнирной таблице.

В следующем туре РПЛ «Зенит» будет гостить у «Факела». Игра пройдет 6 мая, начало — в 18:00 по мск.

Шалимов: «Кассьерра весной выглядит плохо» 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Шалимов Клаудиньо Маркус Вендел ещё теги

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