Шалимов оценил игру Вендела и Клаудиньо

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре полузащитников «Зенита» Маркуса Вендела и Клаудиньо.

«Не так ярко, как в прошлом году, выглядят Вендел и Клаудиньо, играют низко, а фланги включаются редко», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что главная проблема «Зенита» не в том, что команда не забивает, а в том, что она перестала создавать голевые моменты.

Напомним, в минувшем туре Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака проиграли на выезде «Динамо» (0:1), но сохранили лидерство в турнирной таблице.

В следующем туре РПЛ «Зенит» будет гостить у «Факела». Игра пройдет 6 мая, начало — в 18:00 по мск.

Шалимов: «Кассьерра весной выглядит плохо»