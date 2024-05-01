Шалимов: «Кассьерра весной выглядит плохо»

Футбольный эксперт Игорь Шалимов высказался об игре «Зенита» в атаке.

«Есть очевидная проблема в атаке — Кассьерра весной выглядит плохо, забивает мало. Он часто в тех позициях, откуда голы не забивают», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что у «Зенита» не получается доставлять мяч в опасные для соперника зоны.

После возобновления чемпионата Кассьерра провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет два голевых паса.

После 26 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 50 набранных очков.