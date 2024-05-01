Шалимов: «Угальде больше игрок штрафной»

Бывший наставник «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов поделился комментарием об игре форварда «Спартака» Манфреда Угальде в дерби с «Локомотивом».

По мнению эксперта, Угальде не хватает сил на длинные рывки, в отличие, например, от Пиняева, который может пробежать большую дистанцию, а после еще и пробить.

«Угальде больше игрок штрафной, игрок короткого рывка», — заявил Шалимов «РБ Спорту».

В составе «Спартака» 21-летний Угальде принял участие в 11 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Напомним, дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» завершилось победой «красно-белых» со счетом 3:2.