Бонгонда не смог ответить на вопрос об Абаскале

Хавбек московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о работе под руководством бывшего главного тренера Гильермо Абаскаля. Испанец был уволен в середине прошлого месяца.
«Какое лучшее воспоминание о Гильермо Абаскале? Не знаю. Он ушел. Не могу говорить. Могу о «Спартаке». Прошлое - это прошлое. Он уже не в клубе», - передает слова африканского легионера «Спорт-Экспресс».
В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» является Владимир Слишкович.
После 26 туров чемпионата России «Спартак» набрал 42 балла и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.
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