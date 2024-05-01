Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бонгонда не смог ответить на вопрос об Абаскале

01 Мая 2024 • 11:04 Комментировать

Хавбек московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о работе под руководством бывшего главного тренера Гильермо Абаскаля. Испанец был уволен в середине прошлого месяца.

«Какое лучшее воспоминание о Гильермо Абаскале? Не знаю. Он ушел. Не могу говорить. Могу о «Спартаке». Прошлое - это прошлое. Он уже не в клубе», - передает слова африканского легионера «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» является Владимир Слишкович.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» набрал 42 балла и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда Гильермо Абаскаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Бернарду Силва высказался о «Реале» Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» «Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Левандовски выбрал клуб на следующий сезон Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Холанн лишь седьмой, а Роналду выпал из топ-20: Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Мая
11:54 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Семак может превратиться в петербургского Венгера или Фергюсона»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Игнатов рассказал, почему стоит болеть за «Спартак»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Летом «Спартаку» нужно будет поменять 6-7 игроков»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Шалимов оценил игру Вендела и Клаудиньо
11:18 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Кассьерра весной выглядит плохо»
11:12 · Кубок России
Игрок «Ростова» Щетинин: «С «Балтикой» будет сложнее, чем со «Спартаком»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Угальде больше игрок штрафной»
11:04 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда не смог ответить на вопрос об Абаскале
11:01 · Кубок России
Деменко: Для «Динамо» и «Спартака» важно выиграть Кубок России
10:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Ленини: «Кевин не покинет «Краснодар» летом»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Стогниенко: «Мне «Краснодар» очень симпатичен, но «Зенит» будет тяжело опередить»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Бителло: «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Гарсия высказался о решении «Зенита» по Семаку
10:26 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир: «Динамо» может победить «Спартак»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Медина буквально ожил, став играть заметную роль в атаке «Спартака» 1
Все новости
Рекомендуем