Бонгонда не смог ответить на вопрос об Абаскале

«Какое лучшее воспоминание о Гильермо Абаскале? Не знаю. Он ушел. Не могу говорить. Могу о «Спартаке». Прошлое - это прошлое. Он уже не в клубе», - передает слова африканского легионера «Спорт-Экспресс».