Агент Ленини: «Кевин не покинет «Краснодар» летом»

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем своего клиента.

Действующий контракт 27-летнего футболиста с «быками» рассчитан до середины 2025 года. По словам агента, игрок сборной Кабо-Верде не планирует покидать «Краснодар» ближайшим летом.

«Будущее Кевина? Ленини продолжит играть за «Краснодар», он не покинет клуб летом», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ленини провёл за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,2 миллиона евро.