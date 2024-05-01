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Агент Ленини: «Кевин не покинет «Краснодар» летом»

01 Мая 2024 • 10:56 Комментировать
Краснодар
...
Ахмат
04.05 19:30

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем своего клиента.

Действующий контракт 27-летнего футболиста с «быками» рассчитан до середины 2025 года. По словам агента, игрок сборной Кабо-Верде не планирует покидать «Краснодар» ближайшим летом.  

«Будущее Кевина? Ленини продолжит играть за «Краснодар», он не покинет клуб летом», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ленини провёл за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.  Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,2 миллиона евро.

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