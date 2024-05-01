Стогниенко: «Мне «Краснодар» очень симпатичен, но «Зенит» будет тяжело опередить»

Известный комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

По словам журналиста, несмотря на свои симпатии к «Краснодару», он слабо верит в то, что «быкам» удастся отобрать чемпионский титул у более стабильного «Зенита».

«Мне «Краснодар» очень симпатичен, и я даже в приятельских отношениях с Мурадом Мусаевым. Он, кстати, тоже любит итальянский футбол. Но учитывая уровень составов и стабильности, «Зенит» будет тяжело опередить», — цитирует Стогниенко «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ «Зенит» и «Краснодар» возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе равное количество набранных очков (по 50). Третьим идёт «Динамо», которое отстаёт от лидеров на три балла.