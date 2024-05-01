Бителло: «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром»

«РПЛ - очень конкурентоспособный чемпионат. Говоря о «Динамо», могу сказать, что мы амбициозная команда и нам по силам тягаться и с «Зенитом», и с «Краснодаром» за чемпионство», - рассказал легионер в эфире телеканала «Россия 24».