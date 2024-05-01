Бителло: «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло поделился мыслями о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«РПЛ - очень конкурентоспособный чемпионат. Говоря о «Динамо», могу сказать, что мы амбициозная команда и нам по силам тягаться и с «Зенитом», и с «Краснодаром» за чемпионство», - рассказал легионер в эфире телеканала «Россия 24».
В последнем матче Российской премьер-лиги «Динамо» на домашнем стадионе минимально обыграло «Зенит» со счетом 1:0. После 26 туров чемпионата страны подопечные Марцела Лички занимают третье место, отставая от лидера на три очка.
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