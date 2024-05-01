Агент Гарсия высказался о решении «Зенита» по Семаку

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нескольких бразильских игроков «Зенита», высказался о решении боссов клуба подписать новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

«Доволен этой новостью. Семак - отличный тренер и человек. Наверняка, команда завоюет с ним еще ни одно чемпионство», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Семак занимает пост главного тренера петербургского коллектива с 2018 года. Под руководством этого специалиста команда пять раз подряд становилась чемпионом России. В текущем розыгрыше Премьер-лиги «Зенит» с 50 баллами занимает первое место после 26 туров.