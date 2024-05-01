Уилкшир: «Динамо» может победить «Спартак»

Экс-игрок московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился ожиданиями от поединка ½ финала Пути регионов Кубка России между «бело-голубыми» и «Спартаком».

«У «Динамо» хорошее настроение после победы над «Зенитом». Они могут победить «Спартак» в Кубке, а также всё ещё участвуют в чемпионской гонке», - передает слова Люка «Чемпионат».

Напомним, что столичное дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 1 мая. Начало поединка запланировано в 18:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.