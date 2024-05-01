Шалимов: «Медина буквально ожил, став играть заметную роль в атаке «Спартака»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 26-го тура РПЛ, в котором «Спартак» обыграл «Локомотив» (3:2).

Специалист отметил выступление парагвайского полузащитника «красно-белых» Хесуса Медины, выразив мнение, что южноамериканец начал играть важную роль в атаке команды.

«Важна роль «десятки», и надо сказать, что Медина буквально ожил, став играть заметную роль в атаке. Игра получилась интересной, остроатакующей, в какой-то момент обе команды стали играть вообще без центра поля», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт уже сегодня, 1 мая, когда встретится с «Динамо» в 1/2 финала Кубка России (Пути регионов). Начало — в 18:00 по московскому времени.