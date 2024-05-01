Байрамян — о чемпионской гонке: «Я за Эдика Сперцяна»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о чемпионской гонке РПЛ в нынешнем сезоне.

Напомним, за четыре тура до финиша турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», имеющий в своём активе столько же набранных очков, сколько и второй «Краснодар» (по 50). Третьим идёт «Динамо», которое отстаёт от первых двух команд на три балла.

По словам Байрамяна, в чемпионской гонке он будет поддерживать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Кто станет чемпионом? Я не знаю. Я за Эдика Сперцяна», — цитирует Байрамяна «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 4 мая против «Ахмата». Начало — в 19:30 по московскому времени.