Мацуев - о титуле РПЛ: «Градус интриги всё повышается»

Болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с журналистами высказался относительно чемпионской гонки в Российской премьер-лиге.

«Прошедший тур показал, что в нашем чемпионате возобновилась интрига. Градус интриги все повышается. «Динамо» чуть ли не вновь включилось в гонку», - передает слова Мацуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 26 сыгранных туров «Зенит» набрал 50 баллов и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. На второй позиции с аналогичным количеством баллов располагается «Краснодар». «Динамо» (47) идет на третьем месте в Премьер-лиге.