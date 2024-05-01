Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов - о проблемах «Зенита»: «Питерским бразильцам кажется, что они вполсилы могут обыграть любого соперника» эксклюзив

01 Мая 2024 • 10:10 Комментировать

Ветеран «Динамо» Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о проблемах «Зенита» и Константине Тюкавине.

- Насколько для вас неожиданная ситуация, что «Зенит» стал проигрывать? Что происходит с питерской командой?

- Я рад, что чемпионская гонка продолжается. Надеюсь, она сохранится до последнего тура. По классу игроков «Зенит» - самая сильная команда РПЛ. Но в последних матчах не видно, что у ребят горят глаза. Они выглядят как-то инертно. Что с «Рубином», что с «Динамо» моментов практически не было. Есть над чем задуматься. Когда ты борешься за чемпионство, нужно выкладываться на сто процентов и играть по-другому, не так, как в последнее время это делает «Зенит». Он сам растерял очки. Сначала догонял «Краснодар», потом обогнал его, но в матче с «Динамо» футболисты просто опустили руки. Питерским бразильцам иногда кажется, что они вполсилы могут обыграть любого соперника. Когда им очень нужно, они прибавляют и обыгрывают другие команды с большим преимуществом. А с «Рубином», видимо, подумали, что легко его обыграют. Но казанцы сыграли грамотно, внимательно, от обороны, и воспользовались своим шансом. С «Динамо» была такая же картина. Владения мячом было чуть побольше, чем у «Динамо», но если ты хочешь добиваться хороших результатов, нужно умирать на поле. У «Зенита» в последнее время я такого желания не вижу. Он хочет выигрывать на классе, но это не всегда проходит.

- Что касается «Динамо», после неудачной серии команда выиграла три матча подряд. Это воодушевляет?

- Конечно. У ребят эмоциональный подъем. Завтра игра на Кубок со «Спартаком». Уверен, матч будет хороший. У «бело-голубых» есть Тюкавин. Я вообще являюсь его фанатом.     

- Чем он вам импонирует?

- Как нападающий он быстрый, острый. В начале сезона были разговоры, останется он в команде или нет. А сейчас этот вопрос закрыт, и он успокоился. Человек хочет помогать «Динамо», забивать как можно больше.

- Тюкавина называют лучшим нападающим «Динамо» за последние 10 лет. Согласны с такой оценкой?

- Был Кураньи. Но они разноплановые. Кураньи – габаритный. Он мог и сбросить, и принять мяч. А Тюкавин - сейчас один из самых перспективных и талантливый нападающих. Главное, чтобы он не останавливался в своем развитии.

- Ему уже пора уезжать в Европу?

- Еще пару лет пусть поиграет и едет в 23 года, как я когда-то уезжал в Италию.

- У «Краснодара» был шанс обойти «Зенит» в этом туре, но не получилось. Как вам команда Мусаева?

- Это одна из тех команд, которая за последние годы реально претендует на чемпионство. Может, ей не хватает психологии, потому что никогда она так высоко не держалась в таблице на протяжении долгого времени. Возможно, не хватает опыта. Но «Динамо» тоже очень давно не выигрывало золотые медали. Не помню, когда это было. Поэтому я жду интересной концовки сезона.  

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динамо Москва Игорь Колыванов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Бернарду Силва высказался о «Реале» Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» «Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Левандовски выбрал клуб на следующий сезон Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле» Холанн лишь седьмой, а Роналду выпал из топ-20: Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Мая
11:04 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда не смог ответить на вопрос об Абаскале
11:01 · Кубок России
Деменко: Для «Динамо» и «Спартака» важно выиграть Кубок России
10:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Ленини: «Кевин не покинет «Краснодар» летом»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Стогниенко: «Мне «Краснодар» очень симпатичен, но «Зенит» будет тяжело опередить»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Бителло: «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Гарсия высказался о решении «Зенита» по Семаку
10:26 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир: «Динамо» может победить «Спартак»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Медина буквально ожил, став играть заметную роль в атаке «Спартака»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Байрамян — о чемпионской гонке: «Я за Эдика Сперцяна»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Мацуев - о титуле РПЛ: «Градус интриги всё повышается»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Рыскин: «С Песьяковым согласован контракт»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Аленичев высказал мнение о будущем Джикии в «Спартаке»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: «Ростов» должен был обыграть «Оренбург»
09:27 · Россия. Премьер-лига
Рыскин заявил, что в «Ростове» довольны вложениями в Роналдо
09:22 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - единственный клуб, которому удалось сделать это с «Реалом» 1
Все новости
Рекомендуем