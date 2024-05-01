Ветеран «Динамо» Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о проблемах «Зенита» и Константине Тюкавине.

- Насколько для вас неожиданная ситуация, что «Зенит» стал проигрывать? Что происходит с питерской командой?

- Я рад, что чемпионская гонка продолжается. Надеюсь, она сохранится до последнего тура. По классу игроков «Зенит» - самая сильная команда РПЛ. Но в последних матчах не видно, что у ребят горят глаза. Они выглядят как-то инертно. Что с «Рубином», что с «Динамо» моментов практически не было. Есть над чем задуматься. Когда ты борешься за чемпионство, нужно выкладываться на сто процентов и играть по-другому, не так, как в последнее время это делает «Зенит». Он сам растерял очки. Сначала догонял «Краснодар», потом обогнал его, но в матче с «Динамо» футболисты просто опустили руки. Питерским бразильцам иногда кажется, что они вполсилы могут обыграть любого соперника. Когда им очень нужно, они прибавляют и обыгрывают другие команды с большим преимуществом. А с «Рубином», видимо, подумали, что легко его обыграют. Но казанцы сыграли грамотно, внимательно, от обороны, и воспользовались своим шансом. С «Динамо» была такая же картина. Владения мячом было чуть побольше, чем у «Динамо», но если ты хочешь добиваться хороших результатов, нужно умирать на поле. У «Зенита» в последнее время я такого желания не вижу. Он хочет выигрывать на классе, но это не всегда проходит.

- Что касается «Динамо», после неудачной серии команда выиграла три матча подряд. Это воодушевляет?

- Конечно. У ребят эмоциональный подъем. Завтра игра на Кубок со «Спартаком». Уверен, матч будет хороший. У «бело-голубых» есть Тюкавин. Я вообще являюсь его фанатом.

- Чем он вам импонирует?

- Как нападающий он быстрый, острый. В начале сезона были разговоры, останется он в команде или нет. А сейчас этот вопрос закрыт, и он успокоился. Человек хочет помогать «Динамо», забивать как можно больше.

- Тюкавина называют лучшим нападающим «Динамо» за последние 10 лет. Согласны с такой оценкой?

- Был Кураньи. Но они разноплановые. Кураньи – габаритный. Он мог и сбросить, и принять мяч. А Тюкавин - сейчас один из самых перспективных и талантливый нападающих. Главное, чтобы он не останавливался в своем развитии.

- Ему уже пора уезжать в Европу?

- Еще пару лет пусть поиграет и едет в 23 года, как я когда-то уезжал в Италию.

- У «Краснодара» был шанс обойти «Зенит» в этом туре, но не получилось. Как вам команда Мусаева?

- Это одна из тех команд, которая за последние годы реально претендует на чемпионство. Может, ей не хватает психологии, потому что никогда она так высоко не держалась в таблице на протяжении долгого времени. Возможно, не хватает опыта. Но «Динамо» тоже очень давно не выигрывало золотые медали. Не помню, когда это было. Поэтому я жду интересной концовки сезона.

Елена Григорьевская