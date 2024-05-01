Рыскин: «С Песьяковым согласован контракт»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что клуб согласовал контракт с вратарём команды Сергеем Песьяковым.

«С Сергеем всё согласовано. Ждали, когда он будет в Ростове, заедет в офис, подпишет договор. По остальным игрокам, как только будет ясность — мы вам сообщим», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

Отметим, что действующий контракт 35-летнего Песьякова с «Ростовом» рассчитан до конца июня нынешнего года.

В текущем сезоне вратарь провёл в составе южан 24 матча, в которых пропустил 35 голов и семь раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Сейчас портал Transfermarkt оценивает Песьякова в 600 тысяч евро.