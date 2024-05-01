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Аленичев высказал мнение о будущем Джикии в «Спартаке»

01 Мая 2024 • 09:47 Комментировать

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался касательно будущего центрального защитника Георгия Джикии в стане «красно-белых».

«Не знаю, я с агентом не общаюсь. Честно, даже не интересно обсуждать контракт Джикии. Самое главное, чтобы он помогал «Спартаку». А продлит ли он контракт, мне-то что?» - передает слова специалиста Sport24.

Напомним, что срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Джикия провел семь поединков, в которых получил одну желтую карточку.

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