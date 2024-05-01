Аленичев высказал мнение о будущем Джикии в «Спартаке»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался касательно будущего центрального защитника Георгия Джикии в стане «красно-белых».
«Не знаю, я с агентом не общаюсь. Честно, даже не интересно обсуждать контракт Джикии. Самое главное, чтобы он помогал «Спартаку». А продлит ли он контракт, мне-то что?» - передает слова специалиста Sport24.
Напомним, что срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2024 года.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Джикия провел семь поединков, в которых получил одну желтую карточку.
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