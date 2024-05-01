Ветеран «Динамо» Эрик Яхимович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлениях «Зенита» и ЦСКА, а также о предстоящем кубковом матче между этими соперниками.

- Что происходит с «Зенитом»?

- Он попал в какую-то яму. Невозможно держать кондицию все время на одном уровне. Питерцы идут, как парабола: то подъем, то спад. Поэтому встречи с «Рубином» и «Динамо» они провалили. А так у них, конечно, чемпионский состав. Выигрывает ведь тот, у которого сильнее футболисты.

- То есть это все-таки не талант Семака?

- Помните Слуцкого? Все его хвалили, когда он работал в ЦСКА. А что случилось, когда он пошел в «Рубин»?

- Две последние игры «Зенит» провалил. С ЦСКА на Кубок возможно продолжение фиаско?

- Уверен, что «Зенит» у ЦСКА выиграет.

- Но «армейцы» играют дома.

- Ну и что?

- Вам ЦСКА не нравится по игре или по составу?

- По игре. Мне не понятно, во что «армейцы» играют. У «Динамо», например, виден рисунок. Команда хорошо играет в атаку. В обороне, конечно, иногда пропускают разные мячи, но в нападении игра команды мне очень нравится. А вот с вратарями у «бело-голубых» беда. Можно ведь взять сильного голкипера, а то из-за вратарских ошибок команда не раз теряла очки.

- Кого брать? Сильные российские вратари пристроены. Покупать легионера?

- Ну можно же кого-то найти. Пусть руководство думает, кого брать. Но эта позиция должна быть закрыта.

- Зато, наверняка, Тюкавин вас радует.

- Он молодец. И меня радует, что с ним продлили контракт.

- Думаете, летом он не уедет из «Динамо»?

- Вы думаете, что в Европе легко играть? Захарян ушел и сидит в запасе. А у нас он был лучшим. Так что я думаю, Тюкавину не нужно никуда ехать. А смысл? Платят и тут хорошо. Это раньше все старались уехать за деньгами, потому что у нас платили копейки.

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- Но там можно играть в еврокубках. для многих это большой стимул.

- Тут уже надо смотреть, чего хочет сам футболист. Если он хочет там играть, то поедет.

Елена Григорьевская