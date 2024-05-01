Байрамян: «Ростов» должен был обыграть «Оренбург»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о победе над «Оренбургом» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

Напомним, свои два мяча южане смогли забить только в самой концовке игры. По мнению Байрамяна, «Ростов» заслужил одержать в этой встрече победу.

«Мне кажется, у нас было очень много моментов, две штанги, перекладина. Мы сами себе придумали пропущенный гол. Считаю, что по моментам, интенсивности мы должны были выиграть», — цитирует Байрамяна «РБ Спорт».

За четыре тура до финиша «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. От лидирующей тройки южане сейчас отстают на семь баллов.