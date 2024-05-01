Рыскин заявил, что в «Ростове» довольны вложениями в Роналдо

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что в клубе довольны подписанием бразильского нападающего Роналдо.

Напомним, Роналдо перешёл в «Ростов» минувшей зимой из софийского «Левски». За южан 23-летний футболист успел провести 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

«Довольны ли вложениями в Роналдо? Если президент доволен, значит, да», — цитирует Рыскина «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ «Ростов», набравший 40 очков, расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч южане проведут в понедельник, 6 мая, против «Локомотива».