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«Спартак» - единственный клуб, которому удалось сделать это с «Реалом»

01 Мая 2024 • 09:22 Комментировать (1)

В первом матче ½ финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде встречался с мюнхенской «Баварией». Поединок завершился вничью со счетом 2:2.

Как сообщает в социальных сетях инсайдер Алексис Мартин-Тамайо, «королевский» клуб всего раз вылетал из еврокубков после гостевой ничьей в плей-офф. Мадридцы 24 раза в своей еврокубковой истории начинали противостояние с выездной мировой. В 23 случаях «сливочные» проходили дальше.

Единственный клуб, который смог выбить «Реал», это московский «Спартак». В сезоне-1990/1991 Кубка чемпионов москвичи на своем поле сыграли вничью с испанцами со счетом 0:0, а на выезде победили соперника – 3:1.

Второй матч «Реала» и «Баварии» состоится 8 мая.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
01 Мая 2024 в 09:43
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