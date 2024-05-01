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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рангник «кинул» «Локомотив», теперь он хочет взяться за «Баварию»

01 Мая 2024 • 09:15 Комментировать

Не так давно в СМИ появилась информация, что Ральф Рангник может возглавить мюнхенскую «Баварию». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить период работы немецкого специалиста в московском «Локомотиве», который потом ещё долго не мог выбраться из кризиса.

Приход Рангника и новая стратегия развития

Рангник присоединился к «Локомотиву» в начале июля 2021 года и с ходу получил карт-бланш на принятие решений по всем ключевым вопросам, заключив с клубом контракт с годовым окладом в 5,5 миллиона евро. Немец разработал новую стратегию, которая, по его словам, была плохо развита в России. На самом деле идея проста — развивать молодых футболистов и продавать их в Европу. В этом плане трудно не согласиться с Рангником, ведь европейские клубы действительно не очень охотно покупают игроков из РПЛ.

Увольнение Марко Николича

Николич — последний успешный тренер «Локомотива» на данный момент. Под руководством серба «железнодорожники» добыли бронзу РПЛ в сезоне-2020/21, отстав от московского «Спартака», который финишировал вторым, всего на один балл. Однако в октябре 2021 года Николич был уволен из клуба по непонятным для всех причинам. Очевидно, что это решение принял Рангник, чтобы привести в «Локомотив» своих знакомых тренеров. Самое интересное, что никто в руководстве не мог объяснить, кто отправил в отставку Николича.

Трансферы

Перед стартом сезона - 2021/22 «Локомотив» под покровительством Рангника закупил футболистов почти на 32 миллиона евро. Любопытно, что функционер не смог ответить на вопрос, как он собирается отбить потраченные 12 миллионов евро на покупку Константина Марадишвили, который сейчас выступает на правах аренды за «Пари НН», и на трансфер Наира Тикнизяна.

Внезапный уход в «Манчестер Юнайтед»

В ноябре 2021 года «Локомотив» объявил об уходе Рангника в «Манчестер Юнайтед», однако смутное время продолжалось для клуба на протяжении ещё одного года, ведь агентство немца всё это время оказывало консультацию «красно-зелёным». Стоит признать, что к самому Рангнику не может быть серьёзных претензий, ведь это просто весьма грамотный функционер, который умеет зарабатывать деньги. Изначально говорилось, что он лишь консультирует клуб, ведь он даже не фигурировал в разделе руководства на официальном сайте, но по факту за всё отвечал именно немец. В данной ситуации вопросы должны задавать боссам «Локомотива», которые согласились на все условия Рангника и дали ему большой трансферный бюджет.

Рангник дал ответ «Баварии»

В «Баварии» высказались о возможном уходе Дэвиса в «Реал»

Дмитрий Миляев


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