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Хиддинк назвал мудрым решение «Зенита» продлить контракт с Семаком

30 Апреля 2024 • 22:21 Комментировать
Факел
...
Зенит
06.05 18:00

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк отреагировал на решение руководства «Зенита» продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Соглашение со специалистом пролонгировано до 2030 года.

«Продлить контракт с Семаком — мудрое решение! Он был очень умным игроком и совершил великолепный переход, чтобы стать таким же умным тренером. Он лучший! Семак — приятный и душевный человек», — цитирует нидерландского специалиста издание «СЭ».

Стоит отметить, что при Семаке петербургский клуб пять раз подряд становился чемпионом России, выиграл Кубок страны и четыре раза побеждал в Суперкубке.

К слову, «Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице первенства страны, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.
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Зенит Гус Хиддинк Сергей Семак РПЛ ещё теги

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