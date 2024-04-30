Погребняк – о Семаке в «Зените»: «Не вижу ему альтернативы»

Павел Погребняк, бывший форвард питерского «Зенита» отреагировал на последние новости о Сергее Семаке. Сообщалось, что Сергей Богданович останется в питерском клубе на контракте до 2030 года.

«Это хорошая новость для болельщиков «Зенита». Семак проделал качественную и результативную работу. Альтернативы Семаку я не вижу», - делится Погребняк с «Чемпионатом».

Напомним, что Семак уже почти ровно шесть лет трудится главным тренером «Зенита», при нём питерцы смогли пять раз подряд забрать золотые медали РПЛ.

Питерцы имеют хорошие шансы взять и шестой титул, если в оставшихся четырёх турах Премьер-лиги сыграют великолепно.

В «Зените» раскрыли будущее Семака