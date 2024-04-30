Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк – о Семаке в «Зените»: «Не вижу ему альтернативы»

30 Апреля 2024 • 22:08 Комментировать

Павел Погребняк, бывший форвард питерского «Зенита» отреагировал на последние новости о Сергее Семаке. Сообщалось, что Сергей Богданович останется в питерском клубе на контракте до 2030 года.

«Это хорошая новость для болельщиков «Зенита». Семак проделал качественную и результативную работу. Альтернативы Семаку я не вижу», - делится Погребняк с «Чемпионатом».

Напомним, что Семак уже почти ровно шесть лет трудится главным тренером «Зенита», при нём питерцы смогли пять раз подряд забрать золотые медали РПЛ.

Питерцы имеют хорошие шансы взять и шестой титул, если в оставшихся четырёх турах Премьер-лиги сыграют великолепно.

В «Зените» раскрыли будущее Семака

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Павел Погребняк ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Бернарду Силва высказался о «Реале» Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле» Левандовски выбрал клуб на следующий сезон «Реал» опубликовал список игроков на матч с «Баварией» - там есть дисквалифицированный Карвахаль
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
22:21 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк назвал мудрым решение «Зенита» продлить контракт с Семаком
22:08 · Россия. Премьер-лига
Погребняк – о Семаке в «Зените»: «Не вижу ему альтернативы»
21:57 · Кубок России
Александр Мостовой: «Победитель пары «Динамо» - «Спартак» может оказаться в финале всего Кубка» эксклюзив
21:54 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Обычно к концу чемпионата интрига уже падает, а у нас как-то наоборот, это действительно замечательно» эксклюзив
21:49 · Россия. Премьер-лига
Аршавин — о новом контракте Семака с «Зенитом»: «Дают понять, что клуб стоит за тренером и удовлетворён работой»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Бывший президент «Локомотива»: «Зенит» станет чемпионом в нынешнем сезоне»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Слишкович точно не будет главным тренером «Спартака»
21:05 · Россия. Премьер-лига
Игонин считает, что Семак может стать русским Фергюсоном
21:01 · Россия. Премьер-лига
Данила Козлов ответил на вопрос о возможном возвращении в «Зенит»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Александр Медведев объяснил срок нового контракта Семака
20:49 · Россия. Премьер-лига
Ишков: «Уверен, «Урал» не вылетит»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о победе «Динамо» над «Зенитом»: «Личка всех обманул»
20:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бразилец из «Родины» признался в любви к Виктору Цою
20:36 · Россия. Премьер-лига
Радимов объяснил разницу между Чаловым и Тюкавиным
20:28 · Кубок России
Мацуев считает, что «Спартаку» не стоит оставлять Слишковича 1
Все новости
Рекомендуем