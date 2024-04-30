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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Обычно к концу чемпионата интрига уже падает, а у нас как-то наоборот, это действительно замечательно» эксклюзив

30 Апреля 2024 • 21:54 Комментировать

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым высказался касательно чемпионской гонки в РПЛ.

«Сейчас «Зенит» уже начал переживать. Поэтому сейчас все выравнивается. Там уже и «Динамо» рядом. Поэтому чемпионат становится очень интересным. То, что «Зенит» сейчас не может нащупать игру, это однозначно. Мы видим, как они играют сейчас. Вроде бы и контроль есть у них. Но нет обострений, в атакующих действиях какой-то стопор, и «Зенит» действительно не знает, что дальше делать. Поэтому сейчас, конечно, вот эти вот матчи дальнейшие все покажут. Большинство не ожидало даже от «Динамо», что команда Лички может так вступить в борьбу. И сам Личка даже это говорил. А по факту сейчас всего три очка до лидеров, и в случае победы «Динамо» при равенстве очков вообще может на первое место выйти.

Обычно к концу чемпионата интрига уже падает, а у нас как-то наоборот. Это действительно замечательно. Никто не ожидал, что «Зенит» дома проиграет «Рубину», потом «Динамо» на выезде. Сейчас действительно сложное положение для «Зенита». Но нас ждут очень интригующие игры. Классный чемпионат. И внизу борьба тоже есть. Фаворитом все равно считаю «Зенит», им как будто везет. Они не берут очки, но «Краснодар» тоже оступился сразу», - сказал Деменко.

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Зенит Краснодар Динамо Москва Максим Деменко ещё теги
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