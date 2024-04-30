Аршавин — о новом контракте Семака с «Зенитом»: «Дают понять, что клуб стоит за тренером и удовлетворён работой»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на информацию о том, что наставник «Зенита» Сергей Семак продлил контракт с клубом до 2030 года.

«Отличное и своевременное предложение от клуба! Это вселяет уверенность, дает понять, что клуб стоит за тренером и удовлетворён работой. Человек может работать в долгую и не бояться делать какие-то ошибки», — цитирует бывшего футболиста издание РИА Новости.

Стоит отметить, что при Семаке петербургский клуб пять раз подряд становился чемпионом России, выиграл Кубок страны и четыре раза побеждал в Суперкубке.

К слову, «Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице первенства страны, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.