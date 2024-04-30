Молодой форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин стал объектом интереса в одной из передовых футбольных стран Европы – Италии. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Тюкавин в этом сезоне записал себе в актив 33 матча во всех турнирах, в которых смог отличиться 15 раз, 13 голов Константин оформил в рамках Премьер-лиги. Также на его счету девять ассистов – все в рамках матчей РПЛ.

У Тюкавина действует долгосрочный контракт с «бело-голубыми», он рассчитан до лета 2028 года. В июне молодой динамовец отпразднует лишь своё 22-летие. Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.

«Динамо» ведёт борьбу за чемпионство в Премьер-лиге, отставая от первого места на три очка.