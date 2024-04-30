Бывший президент «Локомотива»: «Зенит» станет чемпионом в нынешнем сезоне»

Николай Наумов, экс-президент «Локомотива», рассказал, кто, по его мнению, станет чемпионом России в текущем сезоне.

- Думаю, что чемпионом станет «Зенит». Я всё время в это верил и не перестаю верить. Он может только самому себе проиграть. Но в целом он стабилен, - цитирует Николая Наумова «Матч ТВ».

В данный момент в таблице чемпионата лидирует «Зенит», в активе команды Сергея Семака 50 баллов. На втором месте идёт «Краснодар», у которого столько же очков, но петербургский клуб лучше по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо», отстающее от первой строчки на три балла.