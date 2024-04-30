Генич: «Слишкович точно не будет главным тренером «Спартака»

Известный футбольный комментатор Константин Генич дал свой комментарий о будущем Владимира Слишковича в «Спартаке».

Напомним, в середине апреля после поражения от «Сочи» из столичного клуба был уволен Гильермо Абаскаль, который работал в «Спартаке» с 2022 года. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера был назначен его помощник Владимир Слишкович, под руководством которого «Спартак» провёл в РПЛ три матча, одержал две победы и сыграл вничью.

- Можно ли Слишкович остаться в «Спартаке» вдолгую? Этого не будет. Слишкович не будет главным тренером «Спартака», под этим необходимо подвести черту. Я знаю, что «Спартак» ищет иностранного тренера, - передаёт слова Генича «Матч ТВ».

При этом Генич отметил, что босниец с большой долей вероятности останется работать в системе «красно-белых».

«Спартак» в 26 турах набрал 42 балла и идёт на четвёртой строчке в таблице чемпионата.