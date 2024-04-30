Игонин считает, что Семак может стать русским Фергюсоном

Президент Футбольной федерации Санкт-Петербурга Алексей Игонин отреагировал на информацию о том, что наставник «Зенита» Сергей Семак продлил контракт.
«Продлить контракт с Семаком — абсолютно продуманное решение. Клуб двигается согласно плану.
Семак может стать русским Фергюсоном? Конечно, может. В нынешних реалиях, а кто если не Семак», — цитирует Игонина издание «РБ Спорт».
Стоит отметить, что при Семаке петербургский клуб пять раз подряд становился чемпионом России, выиграл Кубок страны и четыре раза побеждал в Суперкубке.
К слову, «Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице первенства страны, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.
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