Игонин считает, что Семак может стать русским Фергюсоном

Президент Футбольной федерации Санкт-Петербурга Алексей Игонин отреагировал на информацию о том, что наставник «Зенита» Сергей Семак продлил контракт.

«Продлить контракт с Семаком — абсолютно продуманное решение. Клуб двигается согласно плану.

Семак может стать русским Фергюсоном? Конечно, может. В нынешних реалиях, а кто если не Семак», — цитирует Игонина издание «РБ Спорт».

Стоит отметить, что при Семаке петербургский клуб пять раз подряд становился чемпионом России, выиграл Кубок страны и четыре раза побеждал в Суперкубке.

К слову, «Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице первенства страны, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.