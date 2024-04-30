Данила Козлов ответил на вопрос о возможном возвращении в «Зенит»

Данила Козлов, футболист «Балтики», ответил на вопрос о возможном возвращении в петербургский «Зенит».

19-летний футболист выступает за калининградский клуб с зимы этого года, его контракт с «Балтикой» рассчитан на 4,5 года. Отметим, что у «Зенита» есть приоритетное право выкупа игрока у «Балтики».

- Не захочет ли «Зенит» вернуть меня обратно? Ой, я не знаю. Лучше спрашивать у «Зенита», - цитирует Данилу Козлова «Матч ТВ».

«Балтика» 2 мая в Кубке России в гостях встретится с «Ростовом», стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 по столичному времени.

«Балтика» в РПЛ набрала в 26 турах 26 очков и занимает 13 строчку в турнирной таблице.