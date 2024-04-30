Александр Медведев объяснил срок нового контракта Семака

Председатель правления питерского «Зенита» Александр Медведев раскрыл причину заключения нового соглашения с наставником команды Сергеем Семаком на срок именно до 2030 года.

«Почему до 2030 года? До дюжины чемпионств», - цитирует руководителя «сине-бело-голубых» Sport24.ru.

При Семаке команда завоевала пять титулов в РПЛ кряду. За четыре тура до окончания текущего чемпионата России «Зенит» также лидирует в турнирной таблице, однако имеет равное количество очков с «Краснодаром», опережая «быков» по дополнительным показателям.

Ранее Медведев обещал поговорить с футболистами «Зенита» после двух подряд «сухих» поражений команды от «Рубина» (0:2) и «Динамо» (0:1).