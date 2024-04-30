Ишков: «Уверен, «Урал» не вылетит»

Молодой талант екатеринбургского «Урала» Илья Ишков уверен в том, что его коллектив не покинет элиту российского футбола по итогу сезона.

Напомним, что в минувший понедельник «Урал» сыграл против казанского «Рубина» вничью – 1:1. Это не помогло «шмелям» по итогу тура не занимать место в зоне вылета.

«Преимущество было на нашей стороне. К сожалению, всё сложилось не в нашу пользу. Я уверен, «Урал» не вылетит. Эпизод с голом еще разберем на следующем теоретическом занятии», - говорит Ишков телеканалу «Матч ТВ».

В итоге сейчас у уральцев 24 очка и 15 место, отставание от зоны стыковых матчей – всего два очка.

«Урал» выступает в Премьер-лиге с сезона-2013/14.