Радимов — о победе «Динамо» над «Зенитом»: «Личка всех обманул»

Экс-футболист «Зенита» и «Динамо» Владислав Радимов поделился мнением о наставнике московского клуба Марцеле Личке.

В 26-туре первенства страны «бело-голубые» переиграли петербургский клуб со счётом 1:0.

«Личка в интервью перед матчем говорил, мол, нет, мы будем играть в свою открытую игру. А в итоге просто взял и обманул всех. Он поступил правильно и мудро», — приводит слова бывшего игрока издание «РБ Спорт».

Стоит отметить, что после этой встречи «Динамо» занимает третье место в чемпионате России, уступая три балла «Зениту» и «Краснодару».