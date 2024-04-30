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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов объяснил разницу между Чаловым и Тюкавиным

30 Апреля 2024 • 20:36 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Зенит

Продление контрактов со своими клубами по-разному сказалось на игре «динамовца» Константина Тюкавина и «армейца» Фёдора Чалова, считает бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов.

«Эта история с Чаловым, с переподписанием его контракта, он просто бегает до конца матча и уходит. А вы посмотрите, как заиграл после нового контракта тот же Тюкавин! На себе команду тащит, забивает в каждом матче», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

В 36 матчах сезона-2023/2024 Чалов забил 14 мячей. В активе Тюкавина 33 игры и 15 голов. В 26-м туре Константин принёс «Динамо» победу над лидером чемпионата - «Зенитом». Именно в клуб из Санкт-Петербурга его упорно сватают слухи, несмотря на продлённое соглашение с «бело-голубыми».

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