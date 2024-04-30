Сёмин: «Надо бы в этом году прервать гегемонию «Зенита»

Юрий Сёмин, экс-наставник «железнодорожников», поделился своим мнением о текущей ситуации в турнирной таблице в РПЛ.

По словам легенды «Локомотива», в этом сезоне нужно прервать доминацию «Зенита», который становился чемпионом страны в пяти предыдущих сезонах.

- Сможет ли кто-то в ближайшее время прервать их гегемонию? Да, надо бы в этом году прервать. Сейчас вот хорошая ситуация, многие команды, которые внизу таблицы, обыгрывают тех, кто вверху. Чемпионат, на мой взгляд, достаточно интересно проходит в плане турнирной таблицы, - цитирует экс-наставника «Локомотива» Sport24.

На данный момент «Зенит» лидирует в таблице чемпионата, имея одинаковое количество очков с «Краснодаром», однако «быки» уступают питерцам по дополнительным показателям. В тройку также входит «Динамо», которое отстаёт от первого места на три балла.