Радимов - об особенности в игре ЦСКА: «Вот это самое плохое»

В действиях футболистов ЦСКА стала проявляться апатия, заявил бывший полузащитник «армейцев» Владислав Радимов. Ветеран считает её основной причиной неудовлетворительных результатов команды в последнее время.

«В действиях «армейцев» есть какая-то апатия - вот это самое плохое. В прошлом году они такого себе не позволяли», - приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Также эксперт отметил, что к поражениям команды все уже привыкли.

В своём последнем матче ЦСКА на выезде уступил калининградской «Балтике» со счётом 1:3. До этого подопечные Владимира Федотова сыграли вничью в дерби со «Спартаком» (0:0).