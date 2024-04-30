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Радимов - об особенности в игре ЦСКА: «Вот это самое плохое»

30 Апреля 2024 • 20:27 Комментировать
Балтика
3:1
ЦСКА Москва

В действиях футболистов ЦСКА стала проявляться апатия, заявил бывший полузащитник «армейцев» Владислав Радимов. Ветеран считает её основной причиной неудовлетворительных результатов команды в последнее время.

«В действиях «армейцев» есть какая-то апатия - вот это самое плохое. В прошлом году они такого себе не позволяли», - приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Также эксперт отметил, что к поражениям команды все уже привыкли.

В своём последнем матче ЦСКА на выезде уступил калининградской «Балтике» со счётом 1:3. До этого подопечные Владимира Федотова сыграли вничью в дерби со «Спартаком» (0:0).

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